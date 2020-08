Cagliari: ecco Marin, ho fatto la scelta migliore

Poche parole in inglese, quasi incomprensibili perché sussurrate dietro la mascherina, ma che raccontano la determinazione di un giocatore che finalmente è riuscito a sbarcare in Italia dopo le possibilità sfumate negli anni scorsi con Inter e Fiorentina: "Penso che il Cagliari sia per me la migliore scelta possibile". Razvan Marin, il primo acquisto del nuovo Cagliari targato Di Francesco, è sbarcato questa sera all'aeroporto di Elmas.

Calda l'accoglienza: per lui sciarpe, bandiere e striscioni rossoblù. Il centrocampista romeno ingaggiato dall'Ajax, si è poi infilato nell'auto messa a disposizione dal club per la firma del contratto. Secondo le prime indiscrezioni si dovrebbe trattare di un'intesa raggiunta per i prossimi cinque anni.

Un investimento: il Cagliari si sarebbe assicurato il giocatore per una cifra che si aggira intorno ai dieci milioni. Una scommessa per il futuro. Classe 1996, il centrocampista è stato seguito da diversi anni anche dai maggiori club italiani ma ha disputato l'ultimo campionato con la maglia dell'Ajax. Piedi buoni e ottimo dribbling Marin va a sostituire la figura che manca al Cagliari dopo l'addio a Cigarini.