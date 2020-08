Scuola: i docenti ripartono, ma a distanza

DI STEFANO AMBU

Il nuovo anno scolastico comincia domani con i collegi dei docenti. E si riparte, almeno per gli insegnanti, dagli incontri a distanza: nella maggior parte dei casi le riunioni non si svolgeranno in presenza, ma attraverso le piattaforme virtuali che maestri e prof hanno imparato a conoscere durante il lockdown. Sì tratta di incontri organizzativi per fissare la date dei recuperi e preparare anche l'arrivo, in presenza, degli studenti.

Ci sono delle eccezioni: in alcuni casi gli insegnanti che prendono servizio per la prima volta a scuola dovranno andare negli istituti "di persona" perché non hanno a disposizione le credenziali per l'accesso alle riunioni telematiche. E qui ci sono le prime polemiche. "Moltissimi docenti non hanno fatto test o tamponi. E non certo per colpa loro. Quindi - spiega Giuseppe Corrias della Uil - ci ritroviamo con insegnanti che si incontrano o che fanno lezione per i corsi di recupero senza che sia accertata la negatività al Covid. Non solo. Ci sono dei problemi anche con le immissioni in ruolo e con il personale Ata. La verità è che siamo ancora in alto mare. Così l'avvio è a rischio".

Una posizione che non è solo sindacale ma coinvolge pure le istituzioni. Anche se i cancelli in Sardegna apriranno il 22 settembre, l'assessore regionale dell'Istruzione Andrea Biancareddu auspica un ulteriore rinvio per consentire al Governo di avere più tempo per mettere a punto tutto gli accorgimenti anti Covid, dalla logistica ai trasporti. La scuola sarda però ostenta fiducia. Il direttore scolastico regionale Francesco Feliziani, in occasione della visita della viceministra Anna Ascani, aveva ribadito il suo motto: "Come ogni anno alla fine ce la faremo".

A Cagliari partirà subito un esercito di 10mila studenti con i recuperi. "Anche questo anno scolastico che sta per iniziare si apre all'insegna di grandi preoccupazioni, ma ho visto, anche qui, come siano già state e ancora vengano affrontate con grande responsabilità, senso del dovere e rinnovato impegno - scrive il dirigente provinciale Peppino Loddo nel suo saluto a prof e studenti - Affrontare l'emergenza epidemiologica, purtroppo ancora in atto, sul versante scolastico sta portando ad implementare grandi linee di azione sul versante degli organici, dell'edilizia, dei trasporti e degli ambienti scolastici, della salute e della sicurezza, della flessibilità e dell'innovazione didattica, anche digitale, del recupero degli apprendimenti, coinvolgendo molteplici attori ai vari livelli. Questo conferma che l'istruzione viene finalmente considerata una priorità assoluta, un servizio essenziale ineludibile". Intanto il capoluogo riabbraccia il suo Provveditorato: la sede è stata trasferita da Elmas a via Giudice Guglielmo.