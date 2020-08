Annullata per Covid la Sagra del surf di Capo Mannu

L'edizione 2020 della Sagra del surf di Capo Mannu - evento dedicato alla surf culture che si tiene tradizionalmente da tre anni nella marina di San Vero Milis - non si farà.

"A causa delle restrizioni legate a questa difficile situazione della pandemia e in ottemperanza alle disposizioni governative, abbiamo scelto nostro malgrado e con grande dispiacere di rimandare l'edizione 2020 al prossimo anno", annuncia il comitato direttivo dell'appena nata Associazione La Sagra del Surf. Dunque salta la possibilità di fare l'evento ad ottobre: "Abbiamo optato per una scelta che riteniamo rispettosa della situazione e corretta sotto ogni punto di vista".

Ma per continuare a celebrare insieme la 'cultura del mare' in attesa dell'edizione 2021, l'Associazione La Sagra del Surf sta lavorando alla realizzazione di una occasione speciale da dedicare alla salvaguardia dell'ambiente marino e all'educazione ambientale, in linea con uno dei motori che muovono da sempre gli organizzatori, ovvero l'attenzione per l'ambiente e il territorio: "Bisogna continuare a parlare di rispetto per l'ambiente e attenzione al nostro territorio, con o senza il nostro evento - concludono gli organizzatori - E' fondamentale non smettere di parlarne e di costruire azioni concrete insieme, che abbiano ricadute positive per l'ambiente. Perciò, state sintonizzati sulle frequenze della Sagra del surf e presto vi daremo altre notizie".