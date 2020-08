Scontro tra auto nel Cagliaritano: morto un 21enne, 4 feriti

Un morto e quattro feriti. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto durante la notte lungo la statale 130 tra Decimomannu e San Sperate, nel Cagliaritano. Ha perso la vita Diego Tanda, 21 anni di Decimoputzu. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Brotzu un 19enne. Feriti anche due 20enni, un 21enne e un uomo di 48 anni. L'incidente è avvenuto all'altezza della rotonda per Decimomannu. I cinque giovani viaggiavano a bordo di una Citroen C1 che, per cause non accertate, è stata urtata violentemente dalla Bmw a bordo della quale viaggiavano il 48enne e un 44enne.

A causa del violento impatto, la Citroene si è ribaltata finendo poi sul guard rail. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Sperate. Purtroppo per Diego Tanda non c'è stato nulla da fare. Gli altri ragazzi che erano con lui sono stati ricoverati al Brotzu. Il 19enne è in Rianimazione, i medici mantengono riservata la prognosi. Gli altri hanno ferite meno gravi.