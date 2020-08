Un motociclista di 48 anni è morto sulla statale 195 all'altezza del bivio per Giorgino in direzione Cagliari. Per cause non accertate, l'uomo ha perso il controllo della due ruote ed è stato disarcionato: dopo un volo di diverse decine di metri, è finito scivolando sotto il guard rail. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Inutili i soccorsi, il motociclista è morto sul colpo.