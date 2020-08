Ritrovati escursionisti lombardi persi tra i monti Sardegna

(ANSA) - NUORO, 29 AGO - Una coppia di escursionisti lombardi si sono persi in località "Barraccu Cucutos"nel Comune di Urzulei, in Ogliastra. La donna non avendo più contatti con il marito 74 enne, trovandosi in difficoltà d'orientamento e con ridotte scorte d'acqua ha diramato la richiesta di soccorso.

Sul posto sono arrivate cinque unità dei Vigili del fuoco di Tortolí e l'elicottero Drago 63 con equipaggio di soccorso, 4 unità del Cnas ed una ambulanza dei Volontari di Urzulei. I vigili hanno rapidamente individuato il 74enne nelle vicinanze del sentiero che conduceva verso l'auto. Era in buone condizioni generali di salute ed è stato accompagnato verso l'auto dove lo aspettava la moglie. (ANSA).