"L'emergenza chiama", virale post infettivologo Sassari

"Emergenza covid-19: Per far capire agli idioti che ancora oggi sottovalutano la grave pandemia che sta attraversando il pianeta, ebbene a Sassari vista la situazione di affanno e di gravità che si è creata nel reparto Malattie Infettive, ci hanno revocato le ferie, rientriamo tutti al lavoro, con grande senso del dovere, non osate più chiamarci eroi, ve ne saremo tutti grati, interrompo le ferie, ma l'emergenza chiama". Lo scrive su Facbeook un medico infettivologo.dell'Aou di Sassari inserendo la sua foto con tanto di tuta, maschera e visiera, poco prima di entrare nel repoarto Covid. Un post che ricorda molto le immagini di medici e infermieri con tanto di dispositivi di protezione individuali durante il lockdown e che in poche ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni facendo il giro del web.