Estorce denaro a una donna e tenta abusi, 35enne arrestato

"Se non mi dai quei tremila euro, lo sciamano che conosco potrebbe far cadere su di te e i tuoi familiari il malocchio". È solo una delle tante minacce che un romeno di circa 35 anni ha rivolto a una 40enne sassarese per estorcerle denaro. Prima le era diventato amico, poi le ha fatto credere di avere il malocchio, infine le ha estorto 30mila euro e avrebbe abusato di lei. Il romeno è stato arrestato, su ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, dagli investigatori della squadra mobile di Sassari per estorsione continuata e violenza sessuale.

Le indagini sono partite a maggio quando la donna si è rivolta alla polizia. Aveva intrapreso da da diverso tempo una relazione, con il rumeno, conosciuto sul luogo di lavoro. Lui si era presentato con un nome poi risultato fasullo. Dopo aver ottenuto la fiducia della 40enne, mostrandosi premuroso e affettuoso, è riuscito a raggirarla facendole credere di avere il malocchio. Infine fingendosi un cartomante, per liberare la donna dal presunto maleficio, è riuscito ad estorcerle complessivamente 30mila euro. Il denaro sarebbe servito anche per pagare sciamani ed esperti in arti occulte, sia per togliere il malocchio ma anche in alcune occasioni come strumento per convincere la donna con le minacce a pagare. La vittima si è rivolta alla polizia quando il 35enne avrebbe in una occasione abusato di lei.

Gli investigatori della squadra mobile di Sassari, coordinati dal dirigente Dario Mongiovì, hanno avviato le indagini trovando i riscontri alla storia della vittima e hanno presentato la relazione in Procura. Ieri il Gip di Sassari ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Il romeno, dopo che la polizia aveva avviato le ricerche anche in ambito internazionale, si è presentato spontaneamente in Questura, assistito dal proprio difensore di fiducia, ed è stato arrestato.