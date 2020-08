Aggrediscono coetanei e rubano catenina,4 milanesi denuciati

Quattro giovani della provincia di Milano sono stati denunciati dai Carabinieri per rapina aggravata e lesioni in concorso. Il fatto è successo nella notte tra venerdì e sabato: due fratelli romani - una ragazza di 19 anni e un giovane di 22 - facevano rientro nel resort di Budoni, sulla costa Nuorese, dove trascorrevano le vacanze insieme ai genitori. Improvvisamente sono stati aggrediti da quattro giovani, loro coetanei, che viaggiavano a bordo di un fuoristrada. Durante la colluttazione al giovane è stata strappata dal collo una catenina d'oro Le vittime, malconce dopo l'aggressione, hanno chiamato il 118 che le ha trasportate all'ospedale di Olbia dove sono state curate per le lesioni riportate.

Dalle indagini i Carabinieri della stazione di Budoni sono riusciti a risalire agli autori: lunedì mattina i militari li hanno fermati e perquisiti all'aeroporto di Olbia, mentre si stavano per imbarcare' sul volo che li avrebbe riportati a Milano.