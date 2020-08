Yacht urta molo in porto a Cagliari e rischia di affondare

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Un'imbarcazione battente bandiera tedesca ha rischiato di affondare ieri notte mentre entrava nel porto storico di Cagliari.

La barca, lunga 15 metri e con a bordo due persone, ha urtato di prua il molo di levante. A causa dell'impatto si è aperta una falla lunga 40 centimetri, iniziando ad imbarcare acqua.

Gli occupanti hanno dato subito l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento porto, i sommozzatori e la Guardia costiera. Le squadra sono riuscite a tamponare la falla con cuscini e coperte e hanno aspirato l'acqua, sostenendo il galleggiamento dell'imbarcazione con dei palloni gonfiabili.

La barca è stata poi trainata fino in porto. I due diportisti nell'impatto con il molo non hanno riportato ferite e non si registra alcun inquinamento in mare. (ANSA).