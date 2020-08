Urta un balcone col furgone e rimane incastrato a Cabras

(ANSA) - ORISTANO, 28 AGO - Non si è accorto del balcone molto basso ed è rimasto incastrato con il furgone. È durato oltre due ore l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la strada e il furgone rimasto bloccato in via Lanusei a Cabras.

Il conducente è stato trasportato in ospedale per essere visitato, le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia municipale. Via Lanusei è rimasta bloccata tutto il tempo dell'intervento dei vigili del fuoco. (ANSA).