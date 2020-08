Quattro aperitivi come "antidoto al lockdown"

Un "antidoto al forzato lockdown che toglie respiro e libertà alla gente", inventato da un misterioso dottor Koron. Così si presentano sull'etichetta i quattro nuovi aperitivi con all'interno erbe, frutti, radici e spezie che crescono sull'isola, già miscelati, pronti da bere e firmati Lucrezio R, l'azienda di Berchidda specializzata in liquori tradizionali e grappe. I due Classici - Negroni (miscela di gin, bitter e vermouth rosso) e Americano (bitter e vermouth rosso) - e i due Contemporanei, Aperisardo dalle note dolci amare (aperitivo, vermouth bianco e bitter) e Amaranto (amaro, bitter, aperitivo e vermouth bianco).

"Non si può negare che il colpo pandemia e conseguente lockdown l'abbiamo sentito tutti, forte, e in diversi aspetti. L'unico modo per uscirne era immaginare il futuro, lavorare per dargli concretezza e allo stesso tempo esorcizzare e scacciare la paura - spiega l'amministratore di Lucrezio R, Sebastiano Rau - E' nata così l'idea del dottor Koron, a richiamare il nome del virus che tutti purtroppo abbiamo imparato a conoscere, usato quasi sfrontatamente dalla nostra azienda per provare a dire basta a un periodo che tutti vorremmo dimenticare in fretta".

Gli aperitivi pronti Dr. Koron sono stati lanciati in anteprima con Aperijazz-Note Sarde durante alcune tappe di Time in Jazz, la rassegna internazionale diretta da Paolo Fresu. Aperijazz è il nome di un cofanetto che contiene diversi prodotti: il panettone salato Rau (in versione terra al pecorino romano, pomodori e salsiccia oppure in versione mare alle acciughe con olive e carciofi); le bottiglie degli aperitivi, più altri prodotti. In ogni confezione, un cartoncino con un Qcode per scaricare una playlist esclusiva creata da Paolo Fresu, anche lui berchiddese e profondamente legato al suo territorio.