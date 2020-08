Polizze auto? In Sardegna 43% si fanno con lo smartphone

(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - In Sardegna la percentuale delle polizze per auto, moto e furgoni stipulate dallo smartphone nei primi sette mesi del 2020 è tra le più alte in Italia. Si attesta al 43,5%, contro il 56,5% dei clienti online che hanno preferito la soluzione più tradizionale del computer.

È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio ‪Prima.it‬: tra gennaio e luglio di quest'anno, a livello nazionale, a utilizzare lo smartphone per acquistare una polizza è stato il 36,8% dei clienti online, rispetto al restante 63,2% che ha utilizzato il pc.

Tornando alla Sardegna, se si considerano i soli under 30, sono quasi pari le polizze online stipulate dal telefono cellulare (49,5%) rispetto a quelle acquistate da pc (50,5%), mentre addirittura tra i 30-50enni sono leggermente di più quelli che hanno scelto lo smartphone (50,9%) al posto del computer (49,1%).

Infine, tra gli over 50 si ridimensionano gli acquisti via cellulare (35%) nel confronto con le polizze stipulate da computer (65%) Guardando alle sole moto, nei primi sette mesi del 2020 tra i clienti online di tutte le fasce di età le assicurazioni sono state fatte per il 46,3% da smartphone e per il 53,7% da computer. (ANSA).