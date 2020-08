Vela: annullate per Covid le regate in Costa Smeralda

La Maxi Yacht Rolex Cup e la Rolex Swan Cup di vela sono state annullate. La decisione dello Yacht Club Costa Smeralda è stata presa, spiega una nota, "a seguito dell'andamento della curva epidemiologica sul territorio, che negli ultimi giorni ha subito una significativa crescita rivelando la presenza di vari focolai in Costa Smeralda ed in particolare a Porto Cervo, al fine di tutelare la salute dello staff, dei frequentatori della struttura e dei velisti".

Decisione presa in accordo con il partner istituzionale Rolex, l'International Maxi Association e il cantiere Nautor's Swan. Le due regate erano in programma nella prima e seconda settimana di settembre.