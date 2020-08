Migranti: 12 sbarcano nel sud Sardegna, arrivati da Algeria

Nuovo sbarco di migranti nel sud della Sardegna. In mattinata un barchino con a bordo 12 persone, arrivati dall'Algeria, è approdato a Cala Sapone, nel territorio di Sant'Antioco. A fare scattare l'allarme sono stati alcuni cittadini che hanno visto i migranti allontanarsi dalla spiaggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Sant'Antioco e Calasetta che hanno rintracciato i migranti mentre tentavano di allontanarsi. I 12 nordafricani sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Monastir dove saranno identificati e saranno eseguite le visite mediche. Poi i migranti rimarranno in quarantena com previsto dalle misure anticovid.