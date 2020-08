Covid: Lazio, pronti a fare test a imbarchi per Sardegna D'Amato, tutela salute pubblica viene prima di polemica politica ROMA (ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Pronti a fare i test anche per gli imbarchi verso l'isola perché per noi la tutela della salute pubblica viene prima della polemica politica, ponendo in essere azioni concrete, efficaci e tempestive". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo al drive-in allestito presso il Porto di Civitavecchia. "Voglio rivolgere un grazie ai nostri straordinari operatori per l'enorme sforzo che stanno compiendo in queste ore, che ha consentito l'individuazione e il tracciamento di oltre 500 casi positivi - ha aggiunto D'Amato -.

Il lavoro che i nostri operatori stanno svolgendo è un esempio per l'intero Paese. Ci aspettiamo che anche altri facciano lo stesso. Ogni dilazione è un ritardo che non ci possiamo permettere nel contrasto alla pandemia". (ANSA).