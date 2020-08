Coronavirus: test ai prof in strutture pubbliche Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 27 AGO - Niente test sierologico al docente o al personale perché il medico di famiglia non può o non vuole farlo? L'Ats in Sardegna sta predisponendo un servizio per accogliere i dipendenti della scuola che, prima del ritorno in aula, vogliono sapere se sono o non sono positivi al Covid.

Le disposizioni dalla sede centrale alle singole aziende sanitarie locali sono già partite con una circolare. E presto si faranno conoscere agli insegnanti, bidelli e personale amministrativo tempi, luoghi e modalità per sottoporsi al test sierologico.

La decisone dell'Ats e legata al rifiuto di molti medici di famiglia di eseguire i test in ambulatorio secondo quanto indicato nella comunicazione alle scuole del commissario Covid Domenico Arcuri. Basta rivolgersi al medico di base - spiega una circolare - e fare tutto in pochi minuti. Immediata la reazione dei medici di famiglia. In Sardegna è subito stata inviata una lettera ai vertici della sanità regionale firmata dal sindacato Snami.

Due i motivi principali del no: l'assenza - al momento dell'invio della missiva - dei kit per eseguire i test. E il pericolo di dover fermare l'attività ambulatoriale in caso di paziente positivo. Di qui l'invito ai pazienti a rivolgersi ai laboratori di analisi accreditati e alle strutture dell'Igiene Pubblica. Ora le disposizioni dell'Ats. (ANSA).