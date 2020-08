Sindaco di Nuoro, 11 positivi in città

Ci sono 11 persone positive al coronavirus a Nuoro. A darne notizia all'ANSA è il sindaco Andrea Soddu, che ha aggiornato il numero dei casi subito dopo avere diramato un comunicato che parlava di 8 positivi. "Si trovano in isolamento nel proprio domicilio - scrive il primo cittadino di Nuoro - L'Ats ha provveduto ad attivare tutte le misure previste dal protocollo sanitario e i nostri concittadini sono costantemente monitorati e assistiti dal personale dell'Unità speciale di continuità assistenziale (Usca). Come previsto dalle disposizioni in vigore, è stata avviata l'identificazione di tutti i possibili contatti. La situazione è sotto controllo ma è indispensabile non abbassare il livello di attenzione osservando tutte le regole sanitarie del caso" conclude Soddu che augura "una rapida e completa guarigione" ai concittadini che hanno contratto il virus.