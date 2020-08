Sindacati, tamponi a poliziotti e vigili fuoco

Un'indagine sierologica e il tampone rinofaringeo, su base volontaria, sulle donne e gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco: è quanto chiedono la Fp e il Silp Cgil con una lettera al presidente della Regione, rivendicando lo screening che in altre regioni è già stato avviato.

"Siamo amareggiati e sconfortati dall'indifferenza mostrata nei confronti di lavoratori che assicurano tutti i giorni un servizio essenziale e delicato ma che purtroppo sembrano invisibili". I segretari regionali Roberta Gessa e Alessandro Cosso si riferiscono "all'assenza di risposte alla richiesta inviata fin da maggio, con la quale il sindacato aveva sollecitato una maggiore attenzione verso il diritto alla salute di questa particolare categoria di lavoratori impegnata su diversi fronti. Si tratta di una problematica mai affrontata in Sardegna dall'inizio della pandemia, una gravissima carenza sulla quale il sindacato non può transigere - aggiungono i sindacati - Carenza tanto più ingiustificata per il fatto che altrove i test sul Covid sono stati eseguiti senza nemmeno la necessità di sollecitarli. Chi governa riconosca ciò che dovrebbe essere dovuto a coloro che sono stati definiti eroi e che sono semplicemente cittadini con diritti e doveri e con le medesime prerogative dei colleghi che risiedono in altre regioni del Paese".