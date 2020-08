Scuola: anche i docenti sardi al sit-in di Roma il 2

Anche i docenti sardi precari alla manifestazione del 2 settembre a Roma per chiedere la stabilizzazione. Saranno il Coordinamento Precari Scuola Sardegna ed il Coordinamento Regionale Sardegna dei docenti di Musica e di Strumento Musicale, che poche settimane fa hanno incontrato a Maracalagonis la vice ministra all'Istruzione Anna Ascani, a rappresentare i colleghi per rivendicare- si legga in una nota- sia una scuola sicura, innovativa e di qualità, sia la stabilizzazione dei precari.

La mobilitazione si articolerà in due momenti: dalle 10.30 in Piazza Montecitorio e dalle 14.30 in Viale Trastevere di fronte al Ministero della Pubblica Istruzione. "E' necessario - spiegano - essere in tanti per far sentire la voce di tutti i cittadini interessati al buon funzionamento della scuola: docenti, alunni, genitori, etc. I sardi saranno in prima linea in questa battaglia. Molti - scrivono in limba - saggi, uniti, a schiena dritta e a fronte alta". Tra le richieste anche il riavvio della scuola in presenza.

"L'anno scolastico 2020/21- questo il comunicato nazionale - inizierà nella totale incertezza, ad oggi mancano linee guida nazionali chiare per una riapertura in sicurezza. In questi mesi, dove tutto sarebbe stato possibile fare, nulla è stato fatto in tema di strutture, infrastrutture e personale. Più si avvicina settembre, più si teme il ritorno della DAD, didattica dell'emergenza che non è stata capace di raggiungere oltre il 30% degli studenti".