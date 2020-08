Sanità: riforma in dirittura d'arrivo, in Aula martedì 1

Dopo la pausa agostana, si torna in Aula per il varo della riforma sanitaria che porterà al ripristino delle otto vecchie Asl. Il Consiglio regionale, infatti, è stato convocato per martedì 1 settembre, alle 11, con all'ordine del giorno il Testo unificato sulla riforma del sistema sanitario regionale. Nell'ultima seduta, l'Aula aveva deciso di rinviare lo scorporo degli ospedali Microcitemico e Oncologico dal Brotzu ed il piano di interventi per gli ospedali minori.

Il Consiglio regionale, invece, ha già discusso e votato 47 dei 50 articoli del testo unificato. Diversi gli emendamenti passati. Su tutti quello della Giunta alla norma finanziaria indicata nell'articolo 49 che - come aveva spiegato in Aula il presidente della Regione Christian Solinas - "dà la possibilità di utilizzare i fondi dell'accordo sottoscritto col governo per la partita entrate per finanziare le nuove realizzazioni di ospedali previste dall'articolo 40 e le nuove ristrutturazioni disciplinate dal 41. Questo significa che potremo andare ben oltre i 20 milioni previsti".