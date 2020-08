Comunali: scrittore Offeddu in corsa a Nuoro con una civica

(ANSA) - NUORO, 26 AGO - Dopo la presentazione delle prime cinque candidature a sindaco di Nuoro, unico capoluogo di provincia in Sardegna ad andare al voto per le Comunali del 25 e 26 ottobre, un altro predente alla carica si affaccia ufficialmente sulla scena politica nuorese: si tratta di Ciriaco Offeddu, scrittore e manager di 71 anni, che per decenni ha esercitato la sua attività tra l'Asia e l'Europa. Da tempo ha scelto di tornare al Monte Ortobene, luogo simbolo della città, dal quale oggi ha ufficializzato la sua corsa con la lista "Rivoluzione civica", appoggiata da altre sei liste di cittadini della società civile e da Forza Paris, partito del centrodestra che ha deciso di smarcarsi dalla coalizione per appoggiare Offeddu.

Attivo sui social sui problemi della città, a febbraio ha presentato un suo programma politico, tuttora online su Youtube, intorno al quale ha poi chiesto adesioni. "Quelle adesioni sono arrivate - spiega all'ANSA l'aspirante sindaco - ed è per questo che oggi, dopo un intenso lavoro che ha coinvolto cittadini, gruppi e diverse anime politiche fino alla riunione decisiva del 24 agosto scorso, mi candido ufficialmente alle elezioni comunali. Il nome della lista, Rivoluzione Civica, indica il distacco da una vecchia cattiva politica di schieramenti e appartenenze che ha chiuso gli occhi sulle battaglie quotidiane dei nuoresi". "Nuoro - chiarisce - deve tornare ad essere un centro gravitazionale per il turismo, la cultura e l'ambiente, come lo è stato negli anni '60, e deve avere un nuovo ruolo guida per i paesi vicini".

Oltre a Offeddu sono candidati sindaci nel capoluogo barbarico l'uscente Andrea Soddu, con una sua coalizione civica, l'imprenditore Carlo Prevosto per il centrosinistra, l'ex sindacalista Lisetta Bidoni con Progetto Nuoro 20-25; il medico Andrea Murgia per il M5s e Francesco Guccini per Mdp, dopo la rottura con il tavolo del centrosinistra. Manca ancora all'appello il centrodestra, che non ha ancora ufficializzato il nome.