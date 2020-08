Coldiretti, al via una vendemmia che promette qualità

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - E' partita con bianchi e spumanti la vendemmia 2020 in Sardegna, che si prospetta positiva dal punto di vista qualitativo e migliore dal punto di vista quantitativo rispetto alle ultime annate, secondo le previsioni della Coldiretti.

A fine settimana partirà anche il vermentino con circa 10 giorni di anticipo rispetto alla media.

Secondo i dati di Assoenologi regionale elaborati da Coldiretti Sardegna, si stima una produzione di circa 472mila ettolitri di vino rispetto ai 363mila dello scorso anno. "La più alta - evidenzia Coldiretti Sardegna - delle ultime quattro annate (dal 2017 in poi) ma sotto la media degli ultimi 10 anni: dal 2009 al 2018 la media è stata di 516.536 ettolitri. Un sensibile incremento si registra in particolare nel Nord Sardegna, duramente colpito dalle gelate nel 2019, mentre una leggera riduzione ci sarà quest'anno nel Nuorese e in provincia di Oristano".

A livello nazionale la produzione è stimata attorno ai 45 milioni di ettolitri in calo di circa il 5% rispetto allo scorso anno. Secondo un'analisi Coldiretti si prospetta una sfida all'ultimo acino con i francesi per il primato mondiale.

Nell'Isola dal punto di vista climatico l'annata è stata favorevole, eccetto per le gelate di fine marzo che hanno penalizzato in particolare i vitigni precoci del sud Sardegna, soprattutto lo chardonnay.

In Sardegna il settore conta circa 38mila aziende agricole, la superficie vitata è di oltre 27mila ettari ed il fatturato si aggira intorno ai 150milioni di euro. L'Isola conta 18 vini marchiati Doc, 15 Igt ed una sola Docg. (ANSA).