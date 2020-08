Carabinieri: via Colajanni, una donna al Nas di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 26 AGO - Cambio al comando del Nas di Cagliari. Il maggiore Davide Colajanni dopo sei anni lascia l'incarico per andare a Roma, dove arriverà da tenente colonnello e andrà al Servizio di Coordinamento e Pianificazione delle forze di polizia del Ministero dell'Interno. Al suo posto arriva dalla Compagnia di Mogoro, il capitano Nadia Gioviale.

Colajanni è stato al comando del Nucleo operativo Radiomobile della Compagnia di Cagliari e successivamente ha diretto la Compagnia di Dolianova, dove è rimasto fino al settembre del 2014, quando è diventato comandante del Nas di Cagliari.

"In questi 15 anni - ha detto il maggiore - ho avuto l'immenso piacere di apprezzare le tradizioni e soprattutto le persone sarde, con alcune delle quali ho stretto rapporti di amicizia e di stima che porterò per sempre con me". (ANSA).