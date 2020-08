Squarcia gomme di 28 auto, 60enne incastrato da telecamere

In una sola notte ha tagliato le gomme di 28 auto parcheggiate lungo le strade di Oristano.

Indagato per danneggiamento aggravato un 60enne.

Le indagini sono state condotte dalla squadra mobile e coordinate dalla Procura di Oristano. Oggi all'uomo è stato contestato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Ad inchiodarlo sono state le riprese delle telecamere di videosorveglianza.

I danneggiamenti sono avvenuti la notte del 15 aprile dello scorso anno. Il 60enne è uscito da un locale e, senza una ragione plausibile, ha iniziato a tagliare le gomme delle auto parcheggiate. Prima ha danneggiato le macchine in via Contini, poi si è spostato in via Sant'Antonio, via Carmine, via Solferino, via Cagliari terminando il raid in via Carducci dove ha preso di mira ben 19 auto. Ogni volta che si avvicinava a una delle macchine che voleva danneggiare, si copriva il volto per evitare di essere riconosciuto, ma la polizia ha ripercorso tutti gli spostamenti del 60enne e analizzando i filmati ha scoperto che in alcune zone era stato ripreso a volto scoperto.

Le motivazione del gesto sono ancora sconosciute.