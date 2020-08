Sindaco Arzachena, auguri a Briatore di pronta guarigione

(ANSA) - ARZACHENA, 25 AGO - "La salute resta la priorità e il valore fondamentale. Auguro una rapida guarigione a Flavio Briatore, ai membri del suo staff e a tutti i contagiati da questo maledetto virus che ci mette alla prova duramente, anche in quelle che consideravamo le nostre certezze". Così il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, protagonista di una polemica con il patron del Billionaire di Porto Cervo, il quale aveva detto che senza la Costa Smeralda "Arzachena la conoscono solo il sindaco e due pecore". In precedenza Ragnedda aveva invece ironizzato dicendo che le discoteche andavano chiuse anche "per tutelare gli anziani come Briatore". (ANSA).