Incendio a Budoni, turisti evacuati

(ANSA) - BUDONI (NUORO), 24 AGO - Un violento incendio è scoppiato intorno alle 22.30 vicino a Budoni, in Sardegna, nella parte alta di Tanaunella, un borgo sulla costa nord orientale della Sardegna, ai confini con la Gallura, e si è poi esteso sul versante della statale che porta a Posada. Mentre Vigili del fuoco e forestale stanno cercando di domare le fiamme, alimentate da un forte vento di maestrale, circa 250 case di due villaggi turistici, Matt' e Peru e Sa Raiga, sono state evacuate precauzionalmente. Il comune di Budoni ha aperto l'anfiteatro comunale Andrea Parodi per ospitare durante la notte un centinaio di turisti in attesa di rientrare nelle loro abitazioni, ai quali sono stati anche forniti acqua, mascherine e disinfettanti. Ancora chiusa la statale ss 125 dove carabinieri e Polizia Stradale hanno dirottato il traffico sulla statale 131 Dcn. Si preparano ad entrare in azione all'alba gli elicotteri del Corpo Forestale.