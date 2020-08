Due maxi piantagioni di marijuana sequestrate a Montresta

Due maxi piantagioni di marijuana e un ingente quantitativo di droga sono stati sequestrati nelle campagne di Montresta.

I carabinieri della Compagnia di Macomer hanno dato esecuzione all'alba a quattro misure cautelari in carcere e un obbligo di dimora a Gavoi. Per tutti gli indagati i capi di imputazione sono coltivazione, produzione e spaccio di marijuana, hashish e cocaina.

L'operazione è stata eseguita in seguito a un'ordinanza emessa dal Tribunale di Oristano su richiesta della Procura.