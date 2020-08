Tamponi a dipendenti dei locali notturni di S.Teodoro

Tamponi a tappeto tra il personale di bar, locali notturni e di intrattenimento di San Teodoro, comune turistico-costiero del nord Sardegna tra i più gettonati per la movida. Lo ha deciso il sindaco Domenico Manninori che ha ottenuto dall'Ats il via libera per l'effettuazione dei test. Cinque i positivi accertati in paese, un barista di 50 anni attualmemte ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'ospedale di Sassari e 4 suoi colleghi.

"Si sta continuando il lavoro di tracciamento nel nostro Comune per avere un quadro il più preciso possibile della situazione - scrive il sindaco su Facebook - L'analisi dei tamponi viene fatta nell'ambito lavorativo del paziente attualmente ricoverato, vale a dire lavoratori che operano nelle strutture che svolgono intrattenimento serale. Il numero di positivi è sino ad ora molto contenuto - chiarisce il primo cittadino - e sono già tutti in quarantena obbligatoria. A livello recettivo la situazione è tranquilla e non vi sono elementi di preoccupazione - rassicura Mannironi - La mia richiesta è stata immediatamente recepita dall'Unità di crisi che mi ha confermato il suo impegno per l'esecuzione dei tamponi".