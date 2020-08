Coronavirus: altri 18 positivi tra gli abitanti di Nurri

(ANSA) - CAGLIARI, 25 AGO - Diciotto casi di coronavirus a Nurri, un piccolo paese di poco più di 2000 abitanti nel sud Sardegna. Li ha annunciati ieri il sindaco Antonello Atzeni, pubblicando un lungo post sul suo profilo social, dopo la positività accertata nei giorni scorsi su due ragazzi rientrati da una vacanza in Spagna. "Come annunciato grazie alla presenza puntuale dell'Azienda Tutela della Salute (Ats) sono stati fatti un certo numero di tamponi sulla base della ricostruzione del'Unità di crisi Ats - scrive il primo cittadino sul social network - mi è stato comunicato da parte dell'Unità di crisi che oltre ai due positivi dei giorni passati si sono aggiunte altre 18 persone di Nurri. Notizia positiva, invece - riferisce il sindaco - la negatività di tre persone di Siurgus Donigala sottoposte a tampone. Gli ultimi 18 casi in paese - spiega il primo cittadino all'ANSA - dovrebbero essere stati già inseriti nel conteggio complessivo fatto ieri dall'Unità di crisi, ma non ne ho la certezza. Nel frattempo, aspettiamo l'esito di altri tamponi. I 18 risultati positivi avevano fatto il test domenica scorsa". (ANSA).