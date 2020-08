Malore durante controlli Covid, nello stomaco 1kg di cocaina

Ha accusato un malore sull'autobus della linea cittadina, a Tortolì, mentre alcuni poliziotti, saliti a bordo poco prima, effettuavano controlli anti-covid. Un nigeriano di 23 anni, forse spaventato alla vista degli agenti, si è sentito male ed è stato soccorso e sottoposto ad una radiografia: nello stomaco gli sono stati trovati una settantina di ovuli di cocaina per un totale di un chilogrammo. Il fatto è avvenuto sabato ma è stato reso noto solo oggi. Il giovane è stato arrestato e si trova ora nel carcere di Lanusei in attesa della convalida dell'arresto. L'operazione è stata condotta dagli uomini della Squadra Mobile di Nuoro e del commissariato di Tortolì in seguito alla disposizione dei controlli anti-covid in tutto il territorio da parte del Questore Massimo Colucci.