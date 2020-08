Tutti in coda per tamponi drive-in al Mater Olbia

Mater Olbia in campo per il contrasto al Coronavirus con uno screening della popolazione gallurese. Da oggi, infartti, è possibile effettuare il tampone naso-faringeo per la diagnosi di infezione da virus Sars-CoV-2. Subito code in auto per l'effettuazione del test.

I test, il cui costo sarà intermaente a carico dei cittadini, possono essere fatti solo ai cittadini assistiti, asintomatici, che siano muniti di richiesta dei propri medici; e ai cittadini stranieri che devono ottemperare a richieste di certificazione di negatività per il rientro nel proprio stato di origine.

IL test è basato sull'identificazione di RNA virale e viene eseguito in base all'ordinanza del sindaco di Olbia che ha dato il via libera a questa iniziativa che sarà portata avanti attraverso un percorso "drive-in tamponi", cui si accede esclusivamente con l'autovettura, presentandosi senza scendere dall'auto. Apposita segnaletica indica il percorso di accesso dedicato, dall'area parcheggio del Mater Olbia all'area accettazione/prelievo.

Il Mater Olbia darà comunicazione dei risultati positivi al medico prescrittore e ai servizi sanitari competenti per attivare le procedure di sanità pubblica volte al contenimento dell'infezione virale; dell'esito dei test eseguiti, siano essi positivi e negativi, alla Assl di Olbia per la rendicontazione nei flussi informativi regionali.

L'accesso, che inizialmente avverrà senza necessità di prenotazione, sarà possibile anche nei prossimi giorno, dal lunedì al sabato dalle 07:30 alle 13:30.