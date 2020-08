Grosso incendio in serata alle porte di Nuoro

Un grosso incendio è divampato in serata a pochi chilometri da Nuoro in località su Berrinau, sulla statale 129 nella vecchia strada Nuoro Macomer. Le fiamme spinte dal maestrale sono arrivate in poco tempo a ridosso di due quartieri della città: Corte e Città Giardino dove gli abitanti hanno passato momenti di apprensione. L' intervento tempestivo delle squadre a terra del Corpo Forestale, dell'agenzia Forestas, dei Vigili del fuoco e dei volontari ha scongiurato il peggio: dopo qualche ora le squadre al lavoro sono riuscite a circoscrivere le fiamme, la situazione è notevolmente migliorata e nessuna delle abitazioni a rischio è stata evacuata. La Polizia stradale ha chiuso la vecchia 129 ma non sono interessate le statali 131 e 389. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Nuoro Andrea Soddu.