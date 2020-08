Omicidio-suicidio nel Cagliaritano, trovata lettera d'addio

Ha lasciato una lettera in cui chiede scusa ai figli e spiega le ragioni del gesto, Antonio Pisu, l'84enne che ieri pomeriggio ha ucciso la moglie Giuseppina Picciau, di 81 anni, con un colpo di fucile e poi ha puntato l'arma contro se stesso, suicidandosi in una abitazione a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari.

La lettera è stata trovata dai carabinieri della Compagnia di Quartu, che si stanno occupando delle indagini: era nel cassetto di un mobile della camera da letto.

Nel biglietto, da quanto si apprende, l'anziano parla della malattia sua e della moglie, spiegando la sua paura di lasciarla da sola, salutando per l'ultima volta i figli.

Lunedì mattina il pubblico ministero Andrea Vacca affiderà l'incarico per l'autopsia al medico legale Roberto Demontis.

