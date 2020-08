Effettuati tamponi a personale Billionaire, attesa per esito

Sono stati completati nel tardo pomeriggio i tamponi sui 50 lavoratori del Billionaire, il locale notturno di Porto Cervo di proprietà Flavio Briatore, che da alcuni giorni sono in auto isolamento in conseguenza dei sei casi di positività accertati su altrettanti collaboratori stagionali dello staff.

I lavoratori, che stanno trascorrendo queste giornate negli alloggi messi a loro disposizione dal Billionaire, sono stati radunati nel locale in Costa Smeralda, chiuso dal 17 agosto, e sottoposti ai controlli disposti dall'autorità sanitaria. Ora tutti dovranno attendere l'esito del test.

Era stato lo stesso Briatore, prima che venissero fuori questi casi, a decidere di chiudere anticipatamente il locale in aperta polemica con le ultime ordinanze restrittive del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, che aveva disposto lo stop alla musica da mezzanotte in bar e ristoranti per evitare che si 'trasformassero' in discoteche.