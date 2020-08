Coronavirus: due turisti positivi in albergo a Dorgali

(ANSA) - NUORO, 22 AGO - Due turisti che alloggiano in una struttura ricettiva di Dorgali, in provincia di Nuoro, sono risultati positivi al Covid-19. A dare notizia dei nuovi contagi, che si aggiungono a un altro caso che si è verificato pochi giorni fa (non collegato a questi ultimi), è la sindaca del paese, Maria Itria Fancello, con un post su Facebook.

"Purtroppo devo comunicarvi che sono risultati positivi al Covid 19 due turisti che alloggiano presso una struttura della nostra comunità - scrive la prima cittadina - I proprietari della struttura sono già stati avvisati e hanno attuato tutte le misure di sanificazione necessarie".

"I soggetti sono in isolamento - prosegue Fancello - e l'Ats sta svolgendo tutte le ricerche necessarie per individuare i potenziali contatti. Indossate le mascherine, mantenete la distanza di sicurezza, igienizzate le mani ed evitate ogni contatto se avete sintomi riconducibile al Covid19. Se tutti rispettiamo le regole - conclude - possiamo stare tranquilli e continuare a svolgere tutte le nostre attività". (ANSA).