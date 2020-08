Area camper senza servizi igienici sgomberata a Tertenia

(ANSA) - NUORO, 22 AGO - Un'area camper in località "Foxi Manna", a Tertenia, è stata sgomberata dai Carabinieri per motivi igienico-sanitari: 31 camper in sosta hanno dovuto abbandonare la località costiera dopo l'intervento dei militari che hanno rimosso i quadri elettrici delle colonnine presenti in prossimità della piazzola.

Gli uomini dell'Arma hanno inoltre appurato che il gestore dell'area aveva omesso di registrare on line, nel sito della Questura di Nuoro, i nominativi delle persone che vi soggiornavano.

Con questa operazione i carabinieri della stazione di Tertenia, coadiuvati dai dipendenti del Comune costiero e dal personale del servizio Igiene Pubblica della Asssl di Lanusei, hanno dato attuazione ad un'ordinanza sindacale di immediata interruzione dell'attività di sosta all'interno dell'area ricettiva, sprovvista di servizi igienici adeguati e scarichi reflui idonei ad ospitare i turisti. (ANSA).