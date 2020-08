Teatro in strada a Cagliari per le "notti colorate"

Anche il teatro in scena nelle strade e piazze di Cagliari per le Notti colorate. Storie di vita, d'arte e di commercio è il cartellone di spettacoli e animazione organizzato da Il crogiuolo, che si inserisce nella manifestazione organizzata storicamente dall'assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cagliari. Appuntamenti fra il 24 agosto e il 9 settembre per cinque notti: "gialla", "azzurra", "rossa", "verde", "viola" "Notti Colorate nasce - spiega Rita Atzeri, direttrice artistica della storica compagnia cagliaritana, - con l'intento di offrire un'occasione di intrattenimento a residenti e turisti che nelle notti estive animano le vie dello shopping.

Il Crogiuolo da due anni a questa parte, rispondendo al bando dell'Assessorato comunale alle Attività Produttive, sta cercando di proporre delle iniziative culturali e di spettacolo che abbiano il pregio di fornire una visione diversa di Cagliari, approfondendo o scoprendo personaggi ed episodi che fannno parte della storia della città" Al pubblico verrà richiesta la massima collaborazione per rispettare le norme di sicurezza. Ogni performance, per poter garantire la massima partecipazione, essendo il numero di presenze limitato, verrà replicata più volte, con un intervallo di tempo utile a far defluire il pubblico e consentire l'accesso di nuovi spettatori. I turni verranno gestiti in base all'orario di arrivo e al numero delle prenotazioni. Si parte lunedì alle 20 con la notte gialla e la parata musicale per le vie Alghero, Garibaldi e Manno. Alle 21, in piazza San Giacomo, Son tutte belle le mamme del mondo? Il 24 prende il via, per due "notti", anche Notti Colorate a Is Mirrionis: alle 19.30 Ape crooner, canzoni su un'Ape Calessino di Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como.

Lunedì 31 agosto, "notte azzurra", spazio anche al concerto di campane di alcune chiese cittadine. Alle 21, in Piazza San Giacomo, andrà in scena uni spettacolo tratto da "La città d'acqua" della giornalista e scrittrice Giulia Clarkson. Altri appuntamenti: la notte diventerá rossa il 2 e verde il settembre. Chiuderà la rassegna di spettacoli e animazione del Crogiuolo: mercoledì 9 settembre sotto i riflettori di Piazza San Giacomo, alle 21, ci sarà "storie di vita e di commercio: la famiglia Cao".