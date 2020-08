Si finge corriere espresso e truffa un 50enne nel Nuorese

Si è finto corriere espresso, ha portato a termine la falsa consegna di un monitor e truffato un 50enne. I carabinieri di Tertenia hanno denunciato un 35enne di Sinnai per truffa. L'episodio è avvenuto il 19 luglio a Tertenia. Il finto corriere ha bussato alla porta del 50enne, dicendo che doveva consegnare un monitor per conto di una vicina di casa della vittima. Ha chiesto al 50enne 240 euro per il monitor: i soldi gli sarebbero poi stati restituiti dalla vicina di casa. La vittima, ignara di quanto stava accadendo, ha dato il denaro al 35enne, ma alcune ore dopo ha scoperto che la vicina non aveva acquistato alcun monitor. L'uomo si è così rivolto ai carabinieri che, grazie al sistema di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al truffatore.