Si ferisce durante raccolta pomodori, grave operaio 30enne

Incidente sul lavoro questa mattina a Sanluri. Un operaio di 30 anni di Samassi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'uomo era impegnato nella raccolta dei pomodori, in località Bia Iglesias, con un macchinario agricolo quando un paletto si è conficcato accidentalmente in una gamba. Il 30enne ha iniziato a perdere sangue ed è stato subito soccorso dagli altri operai.

Sul posto sono poi arrivati i carabinieri di Sanluri e Samassi e il 118. I medici hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito in ospedale. Sopralluogo anche del personale della Asl che si occupa della sicurezza sui luoghi di lavoro: insieme ai militari dell'Arma dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.