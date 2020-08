Covid spinge Cig,8000 aziende sarde ne hanno fatto richiesta

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - Oltre ottomila aziende sarde hanno richiesto la cassa integrazione in deroga per i propri dipendenti. È il bilancio, al 20 agosto, della direzione regionale dell'Inps. Un'ondata di domande legata soprattutto all'emergenza Covid e al calo di attività e volume di affari derivato dalla crisi sanitaria e dal lockdown. Sono arrivate 12.706 richieste, pari a 2.938.431 ore, con una conseguente stima finanziaria di circa 24,13 milioni di euro.

Le aziende richiedenti (era possibile presentare più di una domanda in relazione a periodi diversi) sono 8.297. Le domande già autorizzate sono 11.394, per le altre è necessario un supplemento di istruttoria prima dell'esito definitivo. Le nuove normative emanate per questo difficile momento hanno previsto che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, per i periodi successivi alle prime nove settimane, siano autorizzati dall'Inps su domanda dei datori di lavoro. (ANSA).