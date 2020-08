Coronavirus: negativi i 50 tamponi dopo 9 positivi a Orosei

(ANSA) - NUORO, 21 AGO - Sono tutti negativi i 50 tamponi effettuati tra le persone entrate in contatto con i 9 positivi al Covid 19 a Orosei, località turistica sulla costa centro-orientale della Sardegna. E così il sindaco Nino Canzano annulla l'ordinanza di chiusura dei locali a mezzanotte per tornare all'orario che si è tenuto nel corso dell'estate, ovvero all'una. Il risultato delle analisi fatte dai laboratori della Assl di Nuoro è arrivato stamattina e ha fatto tirare un sospiro di sollievo nel centro baroniese, dopo il focolaio originato da un uomo rientrato a Orosei dall'Inghilterra.

Contagiati due nuclei familiari e la dottoressa del paese che lo ha visitato, per un totale di 9 persone. L'uomo che ha presentato sintomi importanti è ricoverato all'ospedale di Sassari, ma le sue condizioni sono notevolmente migliorate nelle ultime ore, tutti gli altri sono in isolamento. "La notizia dei tamponi negativi ci ha finalmente tranquillizzato - dice all'ANSA il sindaco Canzano - Questo ci permette di circoscrivere il focolaio che temevamo fosse molto più esteso e di tornare alla situazione pre-emergenza. Ho annullato quindi l'ordinanza della chiusura dei locali a mezzanotte che potranno ora chiudere all'una come succedeva prima". (ANSA).