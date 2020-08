Comune Nuoro, via libera a riqualificazione 4 aree urbane

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo di riqualificazione urbana "Il fiume verde" - inserito nel più ampio programma "Nuoro. Le periferie al centro della città" - grazie al quale l'amministrazione provvederà al recupero e alla sistemazione di quattro aree pubbliche della città. L'intervento è suddiviso in 4 lotti (denominati "Zuddas", "Piazza Veneto", "Monte Gurtei" e "Viale Ciusa") per un importo totale dei lavori che ammonta a circa 700mila euro, somma finanziata dallo Stato nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia".

La gara di progettazione è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Progetto Verde soc.cop. a r.l. nella persona degli agronomi Fabrizio Cembalo Sambiase e Anna Letizia Monti, già presidente nazionale di Aiapp (Associazione italiana di architettura del paesaggio) e dall'architetto Laura Naitana. Nelle aree interessate, oltre alla valorizzazione della vegetazione esistente e la creazione di nuovi luoghi di socialità, saranno impiantati 100 nuovi alberi e 2887 tra arbusti e piante tappezzanti. "Continuiamo con il recupero e la valorizzazione di altre zone della città - commenta il sindaco Andrea Soddu -. Il 'Fiume verde' è stato un progetto fortemente voluto e portato avanti dall'amministrazione. Ora, dopo una breve battuta d'arresto dovuta all'emergenza sanitaria, lo portiamo a compimento dotando Nuoro di spazi verdi rinnovati, aree gioco per i bambini e luoghi di incontro e socialità per i cittadini".