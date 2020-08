Sulla spiaggia coi fuoristrada, turisti multati a Muravera

Hanno raggiunto tranquillamente a bordo di tre fuoristrada l'arenile, percorrendo per oltre tre chilometri un lungo tratto sabbioso tra la Foce del Flumendosa e lo Stagno di San Giovanni, nel litorale del comune di Muravera, nel sud Sardegna. Tre turisti svizzeri sono stati denunciati e multati dal Corpo forestale per aver deturpato il sistema delle dune, in località Sa Carina.

I forestali, transitando nella zona, hanno notato le evidenti tracce di pneumatici e seguendole per tre chilometri hanno trovato i tre potenti fuoristrada, attrezzati anche per uso camper, parcheggiati sull'arenile, a pochi metri dalla battigia.

Per i tre sono immediatamente scattate le sanzioni e le contestazioni di natura penale. Contestati il danneggiamento del sistema dunale (bellezza naturale tutelato dal Piano Paesaggistico Regionale) con sanzioni che possono superare i 50mila euro. Per il transito negli arenili e per il campeggio libero, i tre svizzeri dovranno pagare 400 euro ciascuno.