Ctm: abbonamenti studenti, confermate riduzioni sino a 80%

(ANSA) - CAGLIARI, 20 AGO - Anche per l'anno scolastico 2020/2021 sono confermate le agevolazioni per gli studenti con riduzione dell'80% o del 60% sui trasporti pubblici a Cagliari.

A partire dal ‪24 agosto‬ è possibile acquistare gli abbonamenti del Ctm: il rinnovo del profilo studente deve essere fatto esclusivamente on line, sul sito www.ctmcagliari.it. Se l'abbonamento si acquista su Busfinder, tutta la procedura potrà essere effettuata direttamente on line. Solo per il primo rilascio della Ctm card, richiesta duplicato e contestuale rinnovo o per variazione del profilo (Isee variato rispetto all'anno precedente) bisogna presentarsi al Ctm Point, in viale Trieste 151 a Cagliari, ma esclusivamente su appuntamento, per evitare assembramenti.

Il profilo studenti con Isee inferiore a 25.500 euro o dal terzo figlio studente prevede una riduzione dell'80%. Il costo dell'abbonamento annuale studente è di 35 euro e dell'abbonamento mensile studente di 4,20 euro.

Il profilo studenti con Isee superiore a 25.500 euro (in questo caso non è necessario presentare il modello) prevede la riduzione del 60%. Il costo dell'abbonamento annuale studente è di 70 euro e dell'abbonamento mensile 8,40 euro. (ANSA).