Covid in resort, positivi a S. Stefano salgono a 26

Tutti liberi dalla quarantena i 444 turisti del resort di Santo Stefano risultati negativi al tampone dopo la positività accertata nei giorni scorsi su un lavoratore stagionale della struttura turistica, un orchestrale ora ricoverato all'ospedale di Sassari. Dei 470 tamponi processati, 26 sono risultati positivi al Covid, uno solo è un turista, gli altri dipendenti del resort, che porbabilmente saranno gestiti in loco senza ulteriori spostamenti, salvo necessità di ricovero. Il sindaco di La Maddalena, Luca Montella, invita tutti a intensificare l'osservanza delle norme comportamentali di prudenza, distanziamento e igiene. "Niente panico, non sarete soli", assicura. Dopo il focolaio nel resort, il sindaco ha subito adottato una nuova ordinanza restrittiva che impone l'uso della mascherina nelle vie del centro cittadino dalle 9 alle 14 e non solo dalle 18 alle 6 del mattino come stabilito dall'ultimo dpcm del governo.

ACCIARO, SANITA' SARDA EFFICIENTE ED EFFICACE - "La sanità sarda ha dato prova di grande efficienza, da quando abbiamo appreso del primo positivo a quando abbiamo liberato tutti sono trascorse appena 72 ore". Così Marcello Acciaro, responsabile dell'Unità di crisi regionale che sta gestendo i casi di Covid nel nord Sardegna, commenta la fine dell'allarme nel resort di Santo Stefano. Allarme che era scattato domenica pomeriggio con la positività accertata su un lavoratore stagionale della struttura turistica: da quel momento in poi Acciaro ha disposto che nessuna delle 470 persone presenti tra turisti e personale dell'albergo si muovesse da lì e ha sottoposto tutti al tampone. "Su 26 positivi, sui quali ripeteremo il tampone a breve, c'è un solo villeggiante, gli altri sono tutti operatori della struttura. Questo - spiega - ci facilita il compito, perché abbiamo potuto autorizzare praticamente tutti i turisti a muoversi liberamente. Da parte mia non c'è più motivo per tenere in piedi un provvedimento che impedisse alle persone di entrare e uscire dal resort".

"Lunedì è intervenuta una squadra che tra le 10.30 e le 20 ha tamponato tutti, tra martedì notte e la scorsa notte abbiamo avuto tutti i risultati", ricostruisce Acciaro. "Nel frattempo abbiamo rasserenato le persone, io stesso ho incontrato un gruppo nutrito di turisti molto preoccupati - rivela - il direttore della struttura li ha radunati nell'anfiteatro e ho risposto alle loro domande". Così, in meno di tre giorni l'incubo è finito. "L'isola dei contagi è Ibiza, altro che la Sardegna - sbotta l'esperto - noi qui abbiamo solo ospitato un problema che nel territorio abbiamo saputo tenere sotto controllo. Abbiamo molti positivi, ma sono quasi tutti turisti e hanno portato loro il virus venendo da altre zone d'Europa, come Ibiza e Mykonos. Anche a Santo Stefano il contagio è stato portato da qualche turista del turno precedente, del periodo dall'1 al 10 agosto", sostiene.

"La situazione in Sardegna è sotto controllo, non abbiamo alcuna emergenza - ribadisce - non possiamo immaginare una situazione a rischio zero, ma l'emergenza si ha quando succede quel che è successo col primo passaggio del virus, tra ricoveri in Rianimazione, ospedali pieni, cluster nelle case di riposo". Ora, invece, "queste situazioni di rischio non ci sono e stiamo solo assistendo al passaggio di turisti che hanno incubato qui il virus contratto altrove"