Sindaco, un caso di positività a Iglesias

Un caso di positività al Covid 19 confermato dall'Ats Sardegna.è stato individuato a Iglesias: lo rende noto il sindaco della città del Sulcis, Mauro Usai. Il soggetto, rientrato dopo un soggiorno fuori dalla Sardegna, risulta asintomatico, è monitorato costantemente dai sanitari, ed è stato posto in isolamento domiciliare insieme ai familiari, per i quali i tamponi diagnostici effettuati hanno dato esito negativo.

"Sono stati attivati tutti i protocolli relativi alle valutazioni cliniche, all'attività di prevenzione ed al contenimento dell'infezione - spiegato Usai - Il caso risulta circoscritto e sotto controllo, grazie all'attività svolta in sinergia dall'amministrazione e dall'Ats Sardegna, che hanno messo in campo le risorse e le competenze necessarie ad affrontare la situazione. Ricordo alla cittadinanza di osservare in maniera responsabile e scrupolosa le prescrizioni sanitarie di prevenzione ed il distanziamento interpersonale, unica maniera per tutelare la propria salute e quella del prossimo".