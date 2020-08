Basket: al via a Cagliari trofeo con Dinamo,Milano e Venezia

(ANSA) - CAGLIARI, 20 AGO - Gli organizzatori l'avevano battezzato "City of Cagliari", per celebrarne il carattere internazionale. E anche se quest'anno dovrà fare a meno del calore del pubblico e delle squadre provenienti dal resto d'Europa, il trofeo al Palazzetto dello sport di Cagliari, che precede di un paio di settimane l'inizio della stagione ufficiale del basket, taglia in grande stile il traguardo delle dieci edizioni.

I motivi di interesse sono due: il primo è che a contendersi il titolo saranno Dinamo Sassari, Olimpia Milano e Reyer Venezia, ossia le tre squadre che negli ultimi anni hanno vinto più di tutte in Italia.

Si parte con la sfida di giovedì 20 tra biancoblu e milanesi, e tra i tanti motivi di interesse per una sfida diventata ormai una "classica" del basket italiano c'è anche l'insolita sfida tra i due sardi che giocano insieme in nazionale: Gigi Datome, capitano azzurro, icona del basket isolano e nazionale, da quest'anno indossa le mitiche "scarpette rosse". In casa Dinamo, invece, cresce il ruolo, il peso e il carisma di Marco Spissu, leader fatto in casa, partito dalle giovanili, tornato dopo la gavetta e ora nel giro azzurro grazie alle prodezza con la maglia della squadra di casa sua. Si andrà avanti sino a sabato 22 agosto. (ANSA).