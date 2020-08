Alleanza tra operatori turismo funziona,a S.Teresa numeri su

Per l'associazione "Santa Teresa Gallura Experience" la missione è compiuta. Nata durante il lockdown per sostenere l'economia turistica del territorio, con oltre 50 imprenditori del settore uniti per sopravvivere al disastro prodotto dalla pandemia, l'alleanza traccia un bilancio positivo. L'idea di proporsi sotto un unico ombrello, sfruttando le potenzialità di una comunicazione condivisa e stimolando il miglioramento dell'offerta turistica, ha funzionato. Partendo dal vuoto primaverile e da un inizio estate in salita, il turismo rifiata grazie a un fine luglio e a una prima metà di agosto che ridanno entusiasmo agli imprenditori di Santa Teresa.

Stando ai dati forniti dai soci di "Santa Teresa Gallura Experience", le presenze hanno scongiurato il tracollo, e questo era il risultato minimo, ma in alcuni casi le prime due settimane di agosto sono state paragonabili a quelle dello scorso anno. "Luglio è andato in crescendo, il calo va dal 70% al 40% rispetto allo stesso periodo del 2019, ma già nell'ultima settimana ci sono stati segnali incoraggianti". In agosto hanno sofferto di più le strutture alberghiere e chi aveva disponibilità di molti posti letto: per loro il calo è stato tra il 30 e il 40%. Ristorazione, escursioni, shopping, bed&breakfast hanno fatto registrare dati migliori, con una decrescita rispetto al 2019 tra il 25 e il 10%. In alcuni casi - come escursioni, turismo sportivo e ristoranti - la prima parte di agosto è equiparabile a un anno fa.

"Quest'anno abbiamo avuto solo turisti italiani, con un'età media più bassa, probabilmente figli di chi ha comprato casa qui 20 o 30 anni fa", commenta Marcello Mannoni, presidente dell'associazione. "Hanno un potere di spesa medio-alto e questo ci ha aiutato - chiarisce - e se siamo stati bravi una parte di loro potrebbe tornare anche il prossimo anno". Da non sottovalutare, infine, il turismo interno. "Sul turismo regionale abbiamo puntato già da tempo e nel 2020 - conferma Mannoni - abbiamo avuto buoni risultati". In fondo, spiega Elisabetta Sposito della Fc Travel, che fa da collettore tra gli associati, "abbiamo rodato il meccanismo in previsione del 2021".