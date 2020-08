Gli affari si fanno nelle isole, ville all'asta

DI STEFANO AMBU



C'è una villa hollywoodiana da 5,7 milioni di euro a Panarea. Ma forse è più facile puntare su un monolocale da 40 mila euro alla Maddalena. Segni particolari: sono all'asta. E sono su due delle ottocento isole sparse in tutta Italia. Solo lo scorso anno, sino a oggi, nelle 80 isole minori abitate sono stati 533 i beni all'asta per un valore complessivo di oltre i 210 milioni di euro. In tredici casi si tratta di alberghi, il resto sono ville di lusso. Ma, volendo, si può puntare anche a qualcosa di più abbordabile. L'analisi è stata realizzata dal Centro studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions.

Le perle sono concentrate tra golfo di Napoli, Sicilia, Sardegna e Toscana. A Ischia c'è una splendida villa singola su due livelli, oltre a terrazzo con vista e giardino di oltre 1.000 mq. Era all'asta nel periodo del lockdown a una cifra di 1.386.872 euro, ma la vendita all'incanto non si è tenuta e si sta attendendo la nuova pubblicazione. Ad Anacapri un altro tesoro con valore base d'asta pari a 728.000 euro, ma il tribunale aveva valutato l'immobile 1.100.000 euro. A Capri invece un gioiello incastonata nel paesaggio con vista sui Faraglioni: oltre 7 milioni di euro la valutazione del perito giudiziario, a settembre va all'asta e si parte da 4.738.500 euro.

L'affare più caro in Sicilia, a Panarea. È la residenza da cinema valutata 9,5 milioni: base d'asta 5,7 milioni. E' disposta su 3 piani con dependance esterna, costruita su una estesa area di oltre 3.200 metri quadrati comprendente terreni per altri 1.300 metri quadri, quasi 5.000 mq totali. In Sicilia si possono acquistare anche due damnusi, le tipiche abitazioni di Pantelleria: il lotto è da 549mila euro. Nuova isola e nuovo possibile acquisto. In Sardegna c'è una villa da diciotto stanze pronta o quasi per le vacanze estive andata all'asta nel 2019, ma mai aggiudicata: vale almeno 826mila euro. L'affare si può fare alla Maddalena. È lì che si trova il monovano che si può prendere a circa 40mila euro.

Attenzione anche alla Toscana. All'Isola d'Elba, in un compendio storico del comprensorio turistico residenziale di Capo d'Arco, nel comune di Rio Marina, dopo oltre 4 anni sono state aggiudicate all'asta due unità immobiliari residenziali aggiudicate al prezzo di 417.500 euro, meno della metà del valore di perizia. Chi ama la zona può buttarsi allora all'isola del Giglio: un appartamento di 195 metri quadri si può acquistare a partire da 262.710 euro.